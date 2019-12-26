План по приватизации госпредприятий выполнили лишь на 3%

Доход от приватизации лишь немного больше, чем расходы на Фонд госимущества.

В 2019 году государственный бюджет Украины пополнился на 536,5 млн грн благодаря приватизации государственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в Facebook.

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В то же время, почти такую же сумму (481,5 млн грн) потратили на обеспечение работы фонда.

Данные свидетельствуют о том, что план по приватизации удалось выполнить лишь на 3,1%, поскольку поступления в госбюджет должны был находится 17,1 млрд грн.

481,5 млн грн потратили на обеспечение работы фонда facebook.com

Напомним, ранее был обнародован полный список предприятий для приватизации.

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