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План по приватизации госпредприятий выполнили лишь на 3%

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Доход от приватизации лишь немного больше, чем расходы на Фонд госимущества.
Госбюджет пополнился на 536,5 млн грн благодаря приватизации государственных объектов
Госбюджет пополнился на 536,5 млн грн благодаря приватизации государственных объектов
depositphotos.com

В 2019 году государственный бюджет Украины пополнился на 536,5 млн грн благодаря приватизации государственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в Facebook.

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В то же время, почти такую же сумму (481,5 млн грн) потратили на обеспечение работы фонда.

Данные свидетельствуют о том, что план по приватизации удалось выполнить лишь на 3,1%, поскольку поступления в госбюджет должны был находится 17,1 млрд грн.

481,5 млн грн потратили на обеспечение работы фонда
481,5 млн грн потратили на обеспечение работы фонда
facebook.com

 

Напомним, ранее был обнародован полный список предприятий для приватизации.

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Теги: приватизация госпредприятий, госпредприятия, фонд госимущества
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