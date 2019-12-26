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В 2019 году Украина экспортировала рекордное количество мяса

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Экспорт увеличился за счет курятины.
Количество экспортированной мясной продукции выросло из-за куриного мяса
Количество экспортированной мясной продукции выросло из-за куриного мяса
depositphotos.com

В 2019 году Украина экспортировала рекордное количество мяса - 472 тысячи тонны. Об этом сообщает ukrainefood.org.

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Такие данные озвучил аналитик агропродовольственных рынков ФАО Андрей Панкратов. 

В основном, количество экспортированной мясной продукции выросло из-за куриного мяса. В прошлом году на иностранный рынок попало 410 тысяч тонн украинской курятины.

Эксперт утверждает, что цены на мясо в мире достаточно высоки. Именно поэтому экспорт мяса так выгоден, чего не скажешь об импорте.

Если говорить о ценах на мясо в Украине, то можно сказать, что они стабилизировались. В 2019 году мясная корзина украинцев подорожала лишь на 6%, а в 2017, например, на 37%.

Напомним, Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС.

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Теги: мясо, экспорт, экспорт
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.01.2020, 17:43
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гость
Хахахахахахааааааа
Ублюдок Косюк, из Мироновского Хлебопродукта, продолжает травить народ, гормональным говном.
Теперь и Европу накрыл
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