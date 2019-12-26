В 2019 году Украина экспортировала рекордное количество мяса
В 2019 году Украина экспортировала рекордное количество мяса - 472 тысячи тонны. Об этом сообщает ukrainefood.org.
Читай также: Украина экспортировала елочных игрушек на 7,5 млн долларов
Такие данные озвучил аналитик агропродовольственных рынков ФАО Андрей Панкратов.
В основном, количество экспортированной мясной продукции выросло из-за куриного мяса. В прошлом году на иностранный рынок попало 410 тысяч тонн украинской курятины.
Эксперт утверждает, что цены на мясо в мире достаточно высоки. Именно поэтому экспорт мяса так выгоден, чего не скажешь об импорте.
Если говорить о ценах на мясо в Украине, то можно сказать, что они стабилизировались. В 2019 году мясная корзина украинцев подорожала лишь на 6%, а в 2017, например, на 37%.
Напомним, Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
Ублюдок Косюк, из Мироновского Хлебопродукта, продолжает травить народ, гормональным говном.
Теперь и Европу накрыл