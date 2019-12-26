В Нафтогазе сравнили новый "газовый" контракт с предыдущим

Новый оказался для Украины более выгодным.

В Нафтогазе сравнили недавно подписанное “газовое“ соглашение с РФ с предыдущим контрактом. Нынешнее соглашение более выгодное для Украины. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

“Начну с того, что предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств“ качай или плати“. При правильном и своевременном уведомлении со стороны Газпрома он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки“, - подчеркивает он.

Более того, согласно старому контракту, Украина покупала газ дороже рыночной цены.

“Также напомню, что контракт на транзит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной. Ну и даже если посмотреть на фактические данные, то увидим, что до того, как мы кардинально изменили ситуацию, Украина платила за газ России в среднем на 5 млрд долл больше чем получала за транзит“, - пишет Витренко.

Представитель Нафтогаза считает, что если бы Украина согласилась на подобные условия и сейчас, то старый контракт был бы просто продлен.

Напомним, стало известно, что плату за транзит российского газа засекретили.

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