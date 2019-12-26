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В Украине впервые за 7 лет до 50% сократилось соотношение госдолга к ВВП

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Еще в 2018 году госдолг Украины составлял 60,9% от ВВП.
Впервые с 2013 году соотношение государственного долга к ВВП снизилось до 50%
Впервые с 2013 году соотношение государственного долга к ВВП снизилось до 50%
depositphotos.com

Впервые с 2013 году соотношение государственного долга к ВВП снизилось до 50%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

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Такое улучшение стало возможным благодаря успешно реализованной Среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

Стоит отметить, что в 2018 году госдолг Украины составлял 60,9% от ВВП.

Такое улучшение стало возможным благодаря успешно реализованной Среднесрочной стратегии
Такое улучшение стало возможным благодаря успешно реализованной Среднесрочной стратегии
facebook.com

Напомним, госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд.

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Теги: госдолг, ВВП, Минфин
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