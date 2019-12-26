В Украине впервые за 7 лет до 50% сократилось соотношение госдолга к ВВП

Еще в 2018 году госдолг Украины составлял 60,9% от ВВП.

Впервые с 2013 году соотношение государственного долга к ВВП снизилось до 50% depositphotos.com

Впервые с 2013 году соотношение государственного долга к ВВП снизилось до 50%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Читай также: Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году

Такое улучшение стало возможным благодаря успешно реализованной Среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

Стоит отметить, что в 2018 году госдолг Украины составлял 60,9% от ВВП.

Такое улучшение стало возможным благодаря успешно реализованной Среднесрочной стратегии facebook.com

Напомним, госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram