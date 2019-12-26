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Не пустили в Дубай: Украинца задержали из-за неуплаты алиментов

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В базе пограничников находятся около 120 тыс украинцев, которые не платят алименты своим детям.
Украинца не пустили выехать за границу из-за задолженности по алиментам
Украинца не пустили выехать за границу из-за задолженности по алиментам
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Украинца не пустили за границу из-за задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

“Мужчина прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай. При осуществлении контрольных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных по ограничению мужчине выезда с территории Украины“, – сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники пригласили мужчину в служебное помещение, чтобы предъявить решение об отказе в выезде. 36-летний украинец повел себя агрессивно. Мужчину задержали.

“Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя. В отношении лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд“, – добавили в ГПСУ.

Стоит отметить, что в базе пограничников находятся около 120 тыс украинцев, которым запрещено выезжать за границу из-за долгов по уплате алиментов.

Напомним, в госреестр должников попали почти два миллиона украинцев.

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Теги: неплательщик алиментов, алименты, должники, Госпогранслужба
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Я не робот  (аноним)  02.01.2020, 18:14
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