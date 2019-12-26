Дефицит бюджета-2019 оказался меньше планового - Минфин

Доходы общего фонда Государственного бюджета Украины выросли на 5,5%, дефицит составил 1,8% ВВП.

По результатам 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета Украины выросли на 5,5% до 879 800 000 000 грн depositphotos.com

По результатам 2019 года доходы общего фонда Государственного бюджета Украины выросли на 5,5% до 879 800 000 000 грн. Об этом свидетельствуют оперативные данные по исполнению Госбюбджета, опубликованные на сайте правительства.

“По итогам года Правительство полностью профинансировало необходимые защищенные статьи расходов и ряд других расходов, которые способствуют развитию экономики и благосостояния граждан“, - говорится в сообщении.

По оперативным данным, общий дефицит бюджета оказался меньше планового и составил 72 400 000 000 грн (около 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда Государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн.

Напомним, план по приватизации госпредприятий выполнили лишь на 3%.

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