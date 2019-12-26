Украинцы стали чаще покупать новые автомобили

Самая популярная марка - Renault.

В Украине вырос рынок продаж новых автомобилей — на 31%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщает Укравтопром.

Читай также: Электромобили лишат работы около 100 000 человек

Основной рост пришелся на осень — рынок вырос на 16%.

“Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк“, - говорится в сообщении.

Самой популярной маркой автомобиля в Украине оказалась Renault — эти автомобили купили14603 раз.

Если говорить о конкретных моделях, то предпочтения украинцев оказались такими:

Kia Sportage – 6027 шт.;

Renault Duster – 5202 шт.;

Renault Logan – 4489 шт.;

Toyota RAV-4 – 4227 шт.;

Renault Sandero – 3246 шт.;

Skoda Octavia – 2852 шт.;

Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;

HyundaiTucson – 2558 шт.;

Nissan Qashqai – 2112 шт.;

Toyota Camry – 1835 шт.

Напомним, автопроизводство Украины за месяц упало на 40%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram