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Украинцы стали чаще покупать новые автомобили

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Самая популярная марка - Renault.
В Украине вырос рынок продаж новых автомобилей
В Украине вырос рынок продаж новых автомобилей
depositphotos.com

В Украине вырос рынок продаж новых автомобилей — на 31%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Основной рост пришелся на осень — рынок вырос на 16%.

“Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк“, - говорится в сообщении.

Самой популярной маркой автомобиля в Украине оказалась Renault — эти автомобили купили14603 раз.

Если говорить о конкретных моделях, то предпочтения украинцев оказались такими:

  • Kia Sportage – 6027 шт.;
  • Renault Duster – 5202 шт.;
  • Renault Logan – 4489 шт.;
  • Toyota RAV-4 – 4227 шт.;
  • Renault Sandero – 3246 шт.;
  • Skoda Octavia – 2852 шт.;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;
  • HyundaiTucson – 2558 шт.;
  • Nissan Qashqai – 2112 шт.;
  • Toyota Camry – 1835 шт.

Напомним, автопроизводство Украины за месяц упало на 40%.

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Теги: автомобили, покупка автомобиля
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