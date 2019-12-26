Украинцы стали чаще покупать новые автомобили
Самая популярная марка - Renault.
В Украине вырос рынок продаж новых автомобилей — на 31%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщает Укравтопром.
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Основной рост пришелся на осень — рынок вырос на 16%.
“Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк“, - говорится в сообщении.
Самой популярной маркой автомобиля в Украине оказалась Renault — эти автомобили купили14603 раз.
Если говорить о конкретных моделях, то предпочтения украинцев оказались такими:
- Kia Sportage – 6027 шт.;
- Renault Duster – 5202 шт.;
- Renault Logan – 4489 шт.;
- Toyota RAV-4 – 4227 шт.;
- Renault Sandero – 3246 шт.;
- Skoda Octavia – 2852 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;
- HyundaiTucson – 2558 шт.;
- Nissan Qashqai – 2112 шт.;
- Toyota Camry – 1835 шт.
Напомним, автопроизводство Украины за месяц упало на 40%.
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