Курс валют на сегодня: НБУ ослабил гривну

Официальный курс гривны по отношению к доллару вырос на 39 копеек. Такая котировка действует до 3 января из-за выходных.

Национальный банк Украины установил официальный курс на 28 декабря - 3 января. Регулятор ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 декабря.

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Также стоимость евро увеличилась на 62 копейки. Так, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 23,6862 гривны;

– 100 евро – 26,4220 гривен.

Напомним, НБУ утвердил валюты, к которым будут просчитывать курс гривны.

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