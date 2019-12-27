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Гривну ждет падение после стремительного укрепления — эксперты

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В правительстве считают, что в 2020 году гривна и дальше будет укрепляться.
Эксперты считают, что рано или поздно может наступить "эффект пружины" и гривна может резко упасть
Эксперты считают, что рано или поздно может наступить "эффект пружины" и гривна может резко упасть
Пресс-центр НБУ

Гривна будет укрепляться и дальше, несмотря на укрепление доллара перед новогодними праздниками. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает ТСН.

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Премьер убежден, что в 2020 году национальная валюта Украины снова укрепится. С таким прогнозом соглашаются и эксперты.

В 2019 году гривна подорожала больше, чем все остальные валюты в мире — наша нацвалюта укрепилась почти на 15%. Эксперты считают, что такой скачек произошел из-за монетарной политики НБУ и продажи на 4,5 млрд долларов облигаций.

Выборы в 2019 году также способствовали вбросу инвалюты в финансовый рынок Украины — во время предвыборных кампаний политики потратили около 2 млрд долларов.

Осенью был экспорт украинской агропродукции, который внес свою лепту, при этом экспортеры понесли убытки из-за укрепления нацвалюты.

Но в НБУ считают, что укрепление гривны — это положительная динамика.

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Эксперты убеждены, что гривна будет укрепляться и дальше, особенное, если МВФ все-таки перечислит транш.

Однако, эксперты считают, что рано или поздно может наступить “эффект пружины“ и гривна может резко упасть.

“Иностранцы завели сюда 4,5 миллиарда долларов, но это спекулянты: они пришли, они заработали 30-40% годовых, гривна окрепла, процентные ставки упали. Они смотрят: ну, все, пора идти. И только вопрос, когда они начнут уходить. Это начнется летом, а может, и раньше. И мы получим мгновенное, резкое ослабление гривны“, - считает экономист Эрик Найман

Но в ближайшее время резких колебаний курс не ожидают.

Напомним, Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке.

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Теги: курс валют, укрепление гривны, курс доллара
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    03.01.2020, 11:22
Оценка:  0
zadneprohodchik
бред какойто! так считают или убеждены
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