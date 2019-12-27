В Беларуси заявили о прекращении импорта нефти из РФ

Текущие запасы нефти позволят сохранить загрузку двух белорусских НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Беларусь уже три дня не получает нефть из России depositphotos.com

Россия остановила экспорт нефти в Беларусь с 1 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу концерна Белнефтехим в пятницу, 3 января.

“Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь“, – сказал в комментарии агентству представитель пресс-службы концерна.

В Белнефтехиме также отметили, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья.

“Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня“, – отметил представитель Белнефтехима.

По его словам, в концерне также ведется “активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям“.

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Также отмечается, что ранее белорусские НПЗ – ОАО Нафтан (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область) констатировали отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января.

“Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января“, – сообщил представитель НПЗ.

Представитель другого завода также заявил, что ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря не изменилась, контрактов на поставку нефти нет.

На предприятиях заявили, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Напомним, Россия побила рекорд СССР по добыче нефти.

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