НБУ в 2019 году купил рекордное за 14 лет количество валюты

Больше Нацбанк купил лишь в 2005 году.

В 2019 году Нацбанк Украины купил рекордное за 14 лет количество валюты — 7,9 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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За всю историю независимой Украины это второй по масштабности выкуп инвалюты. Больше НБУ выкупил лишь в 2005 году - 10,5 млрд долл.

Если говорить о 2018 годе, то тогда НБУ удалось купить лишь около 1,5 млрд долларов.

Причин, по которым был избыток иностранной валюты на рынке, несколько:

иностранцы начали активнее интересоваться облигациями в гривне

было привлечено внешнее финансирование

Украина наращивает обороты экспорта

В НБУ считают, что такая ситуация на финансовом рынке — это результат реформ, которые проводились последние несколько лет. Сейчас страна восстанавливает макрофинансовую стабильность.

Напомним, НБУ опубликовал результат стресс-тестирования банков.

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