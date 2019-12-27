НБУ в 2019 году купил рекордное за 14 лет количество валюты
В 2019 году Нацбанк Украины купил рекордное за 14 лет количество валюты — 7,9 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Читай также: Гривну ждет падение после стремительного укрепления — эксперты
За всю историю независимой Украины это второй по масштабности выкуп инвалюты. Больше НБУ выкупил лишь в 2005 году - 10,5 млрд долл.
Если говорить о 2018 годе, то тогда НБУ удалось купить лишь около 1,5 млрд долларов.
Причин, по которым был избыток иностранной валюты на рынке, несколько:
- иностранцы начали активнее интересоваться облигациями в гривне
- было привлечено внешнее финансирование
- Украина наращивает обороты экспорта
В НБУ считают, что такая ситуация на финансовом рынке — это результат реформ, которые проводились последние несколько лет. Сейчас страна восстанавливает макрофинансовую стабильность.
Напомним, НБУ опубликовал результат стресс-тестирования банков.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил