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"Они привыкли к высоким зарплатам": Дубилет хочет повышения зарплат для других министров

Комментариев: 3
Дубилет получает 15 тыс в месяц, а живет на доходы от бизнеса.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
facebook.com

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о своей зарплате — его оклад составляет 15 тыс гривен в месяц без учета премий. Такой информацией чиновник поделился в интервью для YouTube-канала FranchTV.

“15 тысяч гривен плюс там надбавки и премии к 30 и 40 могут доходить, но я попросил мне поставить“ нулевые “, – заявил Дубилет.

Но в то же время, министр высказал пожелание о повышении заработной платы других министров и заместителей.

“Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить“, – подчеркнул Дубилет.

Также министр добавил, что сам живет на прибыль от бизнеса. Деньги откладывал ранее.

Напомним, министр экономики получил премию в размере 380% от оклада.

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Теги: Дубилет, зарплаты, зарплаты чиновников
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    03.01.2020, 13:21
Оценка:  0
Путин-Xyйло
И куда подевался "альтруизм"?
А ведь так сладко "пели"!
Путин-Xyйло    03.01.2020, 13:22
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Так пусть идут откуда пришли! К своим "высоким зарплатам"...
кадобр    03.01.2020, 13:09
Оценка:  +1
кадобр
Безумцы пришли к власти и творят ,что умеют.
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