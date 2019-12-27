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В Минсоцполитики рассказали, может ли человек получать субсидию не по прописке

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При назначении субсидии учитываются доходы всех, кто проживает в доме.
Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц
Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц
depositphotos.com

В Минсоцполитики разъяснили, может ли человек получать субсидию не по месту прописки. Такая информация появилась на странице министерства в Facebook.

“Жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии“, – говорится в сообщении.

Также в Министерстве акцентировали, что при начислении льгот учитывается доход всех членов семьи, даже если они прописаны в другом месте.

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Например, если муж и жена проживают в одном доме, но кто-то из-них прописан в другом месте, то доходы при начислении субсидии будут учитывать каждого. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

“Таким образом, субсидия назначается и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет“, – говорится в сообщении.

При начислении льгот учитывается доход всех членов семьи
При начислении льгот учитывается доход всех членов семьи
facebook.com/NBUexpertplatform
 

Напомним, Кабмин принял важное решение по монетизации субсидий.

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Теги: субсидии, льготы, начисление субсидии
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