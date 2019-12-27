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Сегодня заработали новые счета для уплаты единого социального взноса

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Если оплата будет производиться на старые счета, то платеж не засчитают.
Заработали новые счета для уплаты единого социального взноса
Заработали новые счета для уплаты единого социального взноса
depositphotos.com

Сегодня заработали новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы Украины.

“С 03.01.2020 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты единого взноса и финансовых санкций по стандарту IBAN (29 буквенно-цифровых символов)“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, если средства будут перечислены на старые счета, то зачисляться они не будут — их отправят назад плательщику.

Напомним, долги по зарплате за год выросли на почти 22%.

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Теги: ЕСВ, уплата налогов, налоговая служба
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