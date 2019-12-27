Гривна вернулась к росту в начале 2020 года

Американский доллар дешевеет и в обменных пунктах, и на межбанковском валютном рынке.

Украинская гривна активно укрепляется по отношению к американскому доллару в пятницу, 3 января. Об этом сообщает РБК-Украина.

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В обменных пунктах в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 54 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс евро снизился на 53 копейки до 26,78 гривен за евро, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,67 – 28 декабря), продажи – 23,97 (24,52 - 28 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,04 (26,28 – 28 декабря), продажи – 26,78 (27,31 – 28 декабря) грн за евро.

Согласно графику НБУ, банковская система возобновила полноценную работу 3 января. Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,65-24,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

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Также сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 26,45 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 января справочный курс на уровне 23,68 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 декабря (23,66 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, НБУ в 2019 году купил рекордное за 14 лет количество валюты.

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