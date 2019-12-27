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В мире подскочили цены на драгметаллы

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Цены выросли после убийства иранского генерала.
В мире подорожали драгоценные металлы после смерти иранского генерала
В мире подорожали драгоценные металлы после смерти иранского генерала
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В мире подорожали драгоценные металлы после смерти иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом сообщает Bloomberg.

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Фьючерсы на золото на бирже выросли сразу на 1,4% до 1550,43 долларов за унцию. Это самая высокая цена с сентября 2019 года.

Фьючерсы на платину также выросли — более 1000 долларов за унцию. Подскочили цены и на серебро.

Напомним, раннее сообщалось, что иранский генерал убит по приказу Трампа.

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Теги: драгоценные металлы, драгметаллы
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