НБУ упростил процесс открытия и закрытия банковских счетов

ФЛП смогут по упрощенной схеме закрывать свои счета в банках .

НБУ принял решение упростить процесс открытия и закрытия банковских счетов. Постановление начинает действовать сегодня. Об этом сообщили в пресс службе Нацбанка.

“Национальный банк Украины установил порядок открытия банками специальных счетов в соответствии с требованиями Кодекса Украины из процедур банкротства и упростил для физических лиц-предпринимателей порядок закрытия банковских текущих счетов“, - говорится в сообщении.

В НБУ акцентируют, что теперь предпринимателям будет проще закрывать банковские счета — если на нем нет средств, то банк сможет закрыть счет без каких-либо документов.

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Также банки теперь будут уполномочены на заверение доверенность физического лица-предпринимателя. То есть, услуги нотариуса для таких целей теперь не понадобятся.

Напомним, НБУ в 2019 году купил рекордное за 14 лет количество валюты.

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