11% населения богатых стран в 2020 году будут люди в возрасте 65-74 лет

В ВОЗ отмечают, что продолжительность жизни в развитых странах растет.

В богатых и развитых странах в 2020 году будет проживать 11% людей в возрасте от 65 до 74 лет depositphotos.com

The Economist заявляет, что в богатых и развитых странах в 2020 году будет проживать 11% людей в возрасте от 65 до 74 лет — это 134 млн человек. В то же время, в 2000 году количество людей такого возраста в богатых странах составляло 8%. Об этом пишет tyzhden.ua.

“Речь идет о самом стремительном приросте любой крупной возрастной группы. Состояние здоровья с возрастом ухудшается, но “молодые старики“ опираются этому лучше других: по данным ВОЗ в период с 2000 по 2015 годы средняя продолжительность жизни возросла в богатых странах на 3,7 года, из которых 3,2 года отличились хорошим состоянию здоровья“, - пишут в материале.

Также The Economist утверждает, что пожилые люди стали боле обеспеченными. С 1989 по 2013 год состояние семей, возглавляли которые люди старше 62 лет, выросло на 40

%.

Напомним, в Украине будут повышать пенсионный возраст.

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