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Украина увеличила транзит газа до 90 млрд кубов

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Украина за 2019 год сократила потребление и добычу природного газа, но увеличила его транзит.
Украинская ГТС работает без сбоев
Украинская ГТС работает без сбоев
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Украина по итогам 2019 года увеличила объемы транзита газа из России в страны Европы до почти 90 млрд кубометров. Об этом сообщает Укртрансгаз в пятницу, 3 января.

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Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинским потребителям в 2019 году было протранспортировано магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа, что 7% меньше, чем в 2018 году. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТР) уменьшилось на 8% до 3,4 млрд куб. м.

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше прошлого года.

В подземные хранилища было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года. Отбор из ПХГ уменьшился на 25% и составил 8,0 млрд куб. м газа. По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины было накоплено 18,9 млрд кубометров. Это на 36% больше, чем год назад.

По состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд с территории России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

Инфографика Укртрансгаза 
 

Напомним, нефть резко подорожала после гибели иранского генерала.

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Теги: Украина, газ, транзит, Укртрансгаз, транзит газа
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