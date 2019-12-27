В каком возрасте идут на пенсию жители Европы

В Германии обсуждают идею повысить пенсионный возраст до 69 лет.

В Украине один из самых низких возрастных порогов для выхода на пенсию depositphotos.com

Пенсионный возраст в Украине увеличивается. Уже в 2021 году женщины будут идти на пенсию в 60 лет. Такая тенденция наблюдается не только в нашей стране. В каком возрасте граждане уходят на пенсию, пишет 24tv.ua.

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Пенсионный возраст в Украине

Пока мужчины-украинцы уходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Но чиновники работают над тем, чтобы повысить пенсионный возраст для женщин до 62 лет. Но не все так просто, чтобы получать пенсию по возрасту, необходимо иметь и страховой стаж — проработать не менее 26 лет. И эта цифра также будет расти.

Но есть и альтернативный вариант — законопроект, который предлагает женщинам выходить на пенсию в возрасте 55 лет, но лишь при условии, что они имеют 30 лет стажа.

Пенсионный возраст в Европе

Стоит отметить, что в Украине один из самых низких возрастных порогов для выхода на пенсию. К примеру, в Венгрии и Словакии женщины идут на пенсию в 62 года, в Польше — мужчины в 65, женщины — в 60, а вот в Чехии все не так просто — женщины уходят на пенсию в возрасте от 58 до 62 лет (это зависит от количества детей и года рождения).

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Во Франции были недавно масштабные протесты из-за повышения пенсионного возраста. Власть подняла порог до 64 лет. Более того, льготы для тех, кто работают в тяжелых условия, планируют отменить с 2025 года. Так страна надеется сократить дефицит пенсионного фонда.

В Исландии, Греции и Норвегии люди идут на пенсию в 67 лет. До такого же порога хотят поднять пенсионный возраст и в Италии и Нидерландах.

В Германии обсуждают идею разрешить людям выход на пенсию лишь в 69 лет.

Напомним, Минсоцполитики анонсировало план по улучшению жизни пенсионеров.

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