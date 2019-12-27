Богатая жизнь политиков: У кого в 2019 год нашли незадекларированное имущество

В списке — нардепы, мэр города и олигархи.

Прошлый год не стал исключением, когда у политиков обнаруживается скрытое имущество, офшорные счета, незадекларированный бизнес и так далее. Кто из политиков отличился в 2019 году, пишет 24tv.ua.

Александр Дубинский

Бывший журналист и нынешний нардеп оказался замешанным в скандале из-за незадекларированного имущества.

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За последние несколько лет семья нардепа приобрела 24 квартиры, 17 машин, 2 дома и 70 соток земли. Общая сумма всего этого составила более 2 млн долларов.

Официальные доходы демонстрируют, что семья никак не могла купить столько движимого и недвижимого имущества. Но Дубинский утверждает, что все приобретено на законные доходы.

Часть имущества, утверждает Дубинский, записано на маму. “Мама любит скорость“, - отшутился нардеп.

Нардепы-миллионеры, берущие деньги за компенсацию жилья

Народным депутатам положена компенсация за аренду жилья, если они были вынуждены переехать в столицу из-за работы. Однако такой привилегией воспользовались даже те нардепы, которые имеют миллионное состояние.

Руслан Стефанчук, заместитель председателя Верховной Рады арендует квартиру у своей же тещи, пишу СМИ. При этом в декларации указано, что живет нардеп там бесплатно. Компенсацию за жилье получил в размере 19,5 тыс грн. У Стефансука есть участок под Киевом, где он собирается строить дом, так как на миллион гривен закупил строительных материалов.

Как только вокруг нардепа образовался скандал, он пообещал, что вернет государству деньги за аренду жилья.

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Нардеп от “Слуги народа“ Максим Бужанский тоже не отказался от государственных денег. При этом нардеп ездит на Lexus и носит дорогие часы Bovet. Жена Бужанского владеет 301,7 тыс долларов наличными. Нардеп получил компенсацию за жилье в размере 41 тыс грн.



Такую же сумму получил и Николай Скорик — член фракции “Оппоплатформа – За жизнь“. Декларация нардепа говорит, что он владеет домом в 639 квадратов, десятками тысяч долларов.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан

Андрей Богдан причастен к офшорным счетам, которые замешаны в крупных аферах. Владеет имением в Конча-Заспе, несколько нежилых помещений в столице, которые сдает в аренду.

Имение Богдана Bihus.info

Жена имеет две квартиры в Киеве.

Богдан утверждает, что все заработал честным трудом в бизнесе, хотя с 2007 работает чиновником.



Ринат Ахметов

Ахметов замешан в схеме, которую называют Роттердам +. В стоимость теплоэнергии ТЭС закладывали цену угля, а также его доставку из порта Роттердама.

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Сумма убытков из-за этой схемы составила 19 млрд долларов. А убытки — это прибыль компаний, которые продают теплоэнергию. Речь идет и о компании Ахметова — ДТЭК, которая добывает 85% украинского угля. Из-за схемы Роттердам + в Украине взлетели цены на тепловую энергию.

Журналисты Bihus.info узнали, что Ахметов строит огромный особняк по Киевом — с искусственным озером, в лесу. По документам — это оздоровительный центр.

Особняк Ахметова Bihus.info

Геннадий Кернес

Кернес не раз вносил в свою декларацию аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов, но, при этом ни раз не упомянул о своей гражданской жене Оксане Гайсинской. А она в последнее время владела неплохим автопарком — Bentley, Rolls-royce, BMW, Audi.

В 2015 году Гайсинская стала владеть апартаментами в самом центре Киева. Есть еще две квартиры в Харькове.

Оксана — активный пользователь Инстаграма. Журналисты опередили, что отдыхает жена Кернеса на Мальдивах, а также частенько бывала в Лондоне, где учился ее сын. Обучение, кстати обошлось почти в 2 млн грн.

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская Instagram

Напомним, стало известно, кто вошел в ТОП-100 самых богатых украинцев.

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