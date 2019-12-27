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Рынок земли: Ограничение 10 тыс га не будет распространяться на банки

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Около 50 банков Украины уже готовы кредитовать земельные сделки.
Ограничения на количество земли не будут распространяться на банки
Ограничения на количество земли не будут распространяться на банки
depositphotos.com

Если законопроект об открытии рынка земли будет принят, то ограничения на количество земли не будут распространяться на банки. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

“На банки не будет распространяться ограничение 10 тыс га в одни руки. У нас около 50 банков готовы кредитовать земельные сделки. Соответственно ограничение в 10 тыс грн позволило бы кредитовать покупку только на 500 тыс га. А это меньше 2% рынка“, - написал он.

В то же время, если банк берет землю в качестве залога в свою собственность, то он обязан ее продать на торгах в течение двух лет. Если банк этого не сделает, то землю у него отберут по специальной процедуре.

“Отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами НБУ. Надо повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 до 1.0. Ибо в противном случае под землю стоимостью 100 тыс долларов можно будет взять кредит только на 35 тысяч долларов. А также изменить критерии к заемщикам под земельные операции. Так как сейчас большое количество фермеров, имея прибыльный бизнес, работают в тени и не смогут доказать банку свою платежеспособность. И соответственно будут вне кредитного рынка“, - отметил советник премьера.

Напомним, Аграрный комитет рекомендовал нардепам проголосовать за рынок земли.

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Теги: рынок земли, продажа земли, мораторий на продажу земли
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