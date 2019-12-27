В Украине начала работать услуга е-малыш

Родители еще в больнице смогут получать необходимые документы для малыша.

В Украине стартовала услуга е-малыш. Первыми такой услугой воспользовались родители в Харьковском городском перинатальном центре. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Мы объединили 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Теперь родители смогут непосредственно в роддоме получить ряд государственных услуг для родителей младенцев. Получить комплексную услугу можно будет также и дома через Интернет, и в ЦНАП“, - сообщил он.

Премьер подчеркнул, что сегодня вместо 37 документов родителям нужен всего 1.

“Молодые родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов“, - сказал Гончарук.

Премьер рассказал, что в января услугу запустят еще в 10 городах Украины. Речь идет о Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Напомним, в Украине увеличили выплаты сиротам и детям с инвалидностью.

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