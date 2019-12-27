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Зеленский получил 5 миллионов от "Квартала 95"

Комментариев: 2
Президенту насчитали роялти.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в декларации получение роялти от “Квартала 95“ в размере 5 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

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Изменения в документ Зеленски внес сегодня, 3 января. Президент сообщил, что 27 декабря 2019 года ему перечислили от “Квартала 95“ 4 млн 880 тыс гривен роялти. Еще 104 тыс грн президент получил за использование торговой марки “Квартала 95“.

Все данные о доходах президент должен указать в декларации до апреля 2020 года.

27 декабря 2019 года Зеленскому перечислили от
27 декабря 2019 года Зеленскому перечислили от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс гривен роялти
public.nazk.gov.ua

Напомним, Министр экономики получил премию в размере 380% от оклада.

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Теги: Зеленский, Квартал 95, зарплаты чиновники
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.01.2020, 19:27
Оценка:  0
гость
The people are poor. Royalty is growing. Who breeds whom? President?
гость  (аноним)  03.01.2020, 19:15
Оценка:  -1
гость
Президент не должен иметь доходы от бизнеса..... В принципе это коррупция. Президент должен жить исключительно на зарплату президента, в противном случае исчезает стимул делать что-нибудь полезное для страны и народа.
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