Зеленский получил 5 миллионов от "Квартала 95"

Президенту насчитали роялти.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в декларации получение роялти от “Квартала 95“ в размере 5 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

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Изменения в документ Зеленски внес сегодня, 3 января. Президент сообщил, что 27 декабря 2019 года ему перечислили от “Квартала 95“ 4 млн 880 тыс гривен роялти. Еще 104 тыс грн президент получил за использование торговой марки “Квартала 95“.

Все данные о доходах президент должен указать в декларации до апреля 2020 года.

27 декабря 2019 года Зеленскому перечислили от "Квартала 95" 4 млн 880 тыс гривен роялти public.nazk.gov.ua

Напомним, Министр экономики получил премию в размере 380% от оклада.

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