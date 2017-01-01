Нацбанк продолжил активно скупать валюту
В течении 2-3 января Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Валюта куплена с помощью интервенции.
Национальный банк Украины в течение 2-3 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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По данным НБУ, валюта куплена с помощью интервенции по единому курсу.
Отметим, в начале года на рынке сохраняется избыток валюты.
Напомним, Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций.
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