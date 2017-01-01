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Нацбанк продолжил активно скупать валюту

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В течении 2-3 января Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Валюта куплена с помощью интервенции.
На рынке сохраняется избыток валюты
На рынке сохраняется избыток валюты
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины в течение 2-3 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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По данным НБУ, валюта куплена с помощью интервенции по единому курсу.

Отметим, в начале года на рынке сохраняется избыток валюты.

Напомним, Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций.

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Теги: валюта, НБУ, курс валют, Нацбанк, Межбанк, межбанковский курс валют
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