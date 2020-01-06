"Минималка" в Украине обогнала Беларусь и Россию

С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн и в долларовом эквиваленте она оказалась выше, чем у соседей, сообщил глава Минэкономики.

Минимальная зарплата в Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет “минималку“ в России и Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отметив, что это случилось впервые с 2008 года.

“Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года“, – пишет он.

Стоит отметить, что состоянием на 1 января в РФ минимальная зарплата составляет 12 130 рублей (195,3 доллара), а в Беларуси – 375 рублей (177,8 долларов).

Милованов объясняет это стойкими темпами роста украинской экономики, ростом национального дохода благодаря трудовой миграции и повышением социальных стандартов.

Напомним, министр экономики получил премию в размере 380% от оклада.

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