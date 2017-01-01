В Украине увеличился размер алиментов на ребенка
С 1 января в Украине увеличился размер алиментов на ребенка. Повышение связано с ростом прожиточного минимума. Об этом сообщается на странице Минюста в Facebook.
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Поскольку для разных возрастных категорий, разным является и прожиточный минимум, то сумма алиментов также отличается.
Минимальная сумма алиментов для детей до 6 лет составит 889,5 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 гривен.
Стоит отметить, что для малышей до 6 лет государство установило прожиточный минимум в размере 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн.
Эти суммы будут учитываться при расчете алиментов на ребенка.
В то же время, максимальный размер алиментов по-прежнему составляет 10 прожиточных минимумов.
Напомним, в госреестр должников попали почти два миллиона украинцев.
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