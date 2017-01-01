Вырос прожиточный минимум, согласно которому высчитывают сумму алиментов.

Минимальная сумма алиментов для детей до 6 лет составит 889,5 гривен depositphotos.com

С 1 января в Украине увеличился размер алиментов на ребенка. Повышение связано с ростом прожиточного минимума. Об этом сообщается на странице Минюста в Facebook.

Читай также: Не пустили в Дубай: Украинца задержали из-за неуплаты алиментов

Поскольку для разных возрастных категорий, разным является и прожиточный минимум, то сумма алиментов также отличается.

Минимальная сумма алиментов для детей до 6 лет составит 889,5 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 гривен.



Стоит отметить, что для малышей до 6 лет государство установило прожиточный минимум в размере 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн.

Эти суммы будут учитываться при расчете алиментов на ребенка.

В то же время, максимальный размер алиментов по-прежнему составляет 10 прожиточных минимумов.

Напомним, в госреестр должников попали почти два миллиона украинцев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram