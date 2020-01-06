В Украине закрыли 439 нелегальных АЗС — Гончарук
В Украине за три недели закрыли 439 нелегальных АЗС. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестовано 275,4 тонн горючего. К работе также привлечено руководство всех ОГА”, - написал Гончарук.
Премьер отметил, что проблема с нелегальными заправками должна быть решена до 9 января.
Также Гончарук акцентировал, что Украина как можно скорее должна побороть теневой рынок. Это будет способствовать росту экономики страны.
Напомним, Кабмин отдал на приватизацию еще 530 госпредприятий.
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