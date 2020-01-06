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В Украине закрыли 439 нелегальных АЗС — Гончарук

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Правительство борется с нелегальным заправками.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

В Украине за три недели закрыли 439 нелегальных АЗС. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестовано 275,4 тонн горючего. К работе также привлечено руководство всех ОГА”, - написал Гончарук.

Премьер отметил, что проблема с нелегальными заправками должна быть решена до 9 января.

Также Гончарук акцентировал, что Украина как можно скорее должна побороть теневой рынок. Это будет способствовать росту экономики страны.

Напомним, Кабмин отдал на приватизацию еще 530 госпредприятий.

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Теги: Гончарук, АЗС, нелегальные заправки
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.01.2020, 12:02
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