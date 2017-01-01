Экономисты критикуют повышение зарплат бюджетникам

Эксперты считают, что зарплаты повысили недостаточно.

В нового году многие работники бюджетной сферы начали получать больше depositphotos.com

В нового году многие работники бюджетной сферы начали получать больше, чем раньше. Это связано с повышением минимальной заработной платы. Экономисты относятся положительно к таким изменениям, однако считают, что зарплаты повышают недостаточно. Об этом пишет Сегодня.

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Вся проблема в том, что зарплаты сегодня привязаны не к минимальной зарплате, а к прожиточному минимуму, который, как известно, намного ниже минималки.

“То, что у половины бюджетников оклады ниже минимальной зарплаты, это не только неправильно, ибо порождает уравниловку и напряжение в обществе, но и опасно для будущего Украины, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Как можно, чтобы хирург, который делает сложные операции и младшая медсестра, “оперирующая“ ведром с водой и шваброй, получали почти одинаковые и при этом почти минимальные зарплаты? Очевидно, что врачу надо платить в разы больше, но этого не позволяют возможности бюджета. То же касается и учителей. В итоге бесплатное среднее образование у нас постепенно превращается в “ликвидацию безграмотности“: закончив школу, выпускник умеет читать, писать и считать. О какой достойной карьере и высоких заработках может быть речь? Дабы получить знания, теперь надо либо обучаться в платной школе, либо у репетитора. Или стать трудовым мигрантом, чтобы зарабатывать физическим трудом за границей, где за такую работу платят в разы больше, чем в Украине. А в преподаватели, увы, сейчас идут либо подвижники, либо те, кто не может найти себе более высокооплачиваемую работу“.

Напомним, минималка в Украине обогнала Беларусь и Россию.

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