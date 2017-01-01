Эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году

Компании будут стремиться к гендерному равенству, сотрудники будут переходить на удаленный формат работы, а трудовая миграции должна сократиться.

Украина в этом году не будет отставать от мировых тенденций depositphotos.com

С каждым годом на рынке труда появляются новые тенденции. К примеру, в 2019 году в Украине пользовались спросом рабочие профессии. Что ждет рынок труда в 2020 году, пишет Сегодня.

Читай также: В Минэкономики рассказали о приоритетах 2020 года

Эксперты убеждены, что Украина в этом году не будет отставать от мировых тенденций. Например, многие компании сегодня стремятся к гендерному равенству.

“Тенденции рынка труда в 2020 году для Украины будут идти в ногу с глобальными. Компании, которые декларируют среди своих базовых ценностей соблюдение прав человека, борьбу с дискриминацией и равенство, смогут вырваться вперед в гонке за лучшие таланты. Но это станет возможным только в том случае, если работодатели готовы найти креативные подходы к обеспечению этих прав, проявляя заботу далеко за рамками требований законодательства“, — отмечает Евгения Ульянова, директор по персоналу P&G в Украине.

Также работодатели акцентируют, что сегодня рынок труда заполнили соискателе разнообразных возрастных категорий.

Читай также: Рынок труда в 2020 году: Популярные профессии в Украине

Юлия Гречко, основательница компании Wow HR, рассказывает, что сегодня студенты ищут работу, учась лишь на первом курсе. При этом, эксперт считает, что на рынке труда все-равно будет кадровый дефицит.

“Эта тенденция сохраняется уже несколько лет и сейчас только нарастает. Из-за демографической “ямы“ в 90-х годах (когда детей просто не рожали) на рынок выходит меньшее количество кандидатов, эта проблема будет усугубляться“, — говорит Гречко и добавляет, что из-за этого компании вынуждены бороться за работников, в том числе путем построения бренда.

Антонина Стадник, эксперт по Human Resources, HR Generalist в компании UAPAY, считает, что если экономика страны будет укрепляться и дальше, то увеличится и дефицит кадров.

“В первую очередь речь идет, конечно, о высококвалифицированных кадрах. Дефицит обусловлен тремя факторами: общая демография в стране – она негативна уже много лет; слабый институт образования, который не готовит достаточно профессиональных кадров; нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране, по причине которой часть профессионалов мигрируют за границу. Притом не обязательно за большими деньгами (ведь за границей большие налоги и другие расходы) — есть и несколько других причин, в том числе безопасность и стабильность“, — считает Стадник.

Все больше работников сегодня предпочитают удаленный формат работы, и все больше работодателей внедряют его в своих организациях.

Если говорить о трудовой миграции, то эксперты считают, что в следующем году все меньше украинцев будет рваться на заработки за границу.

Напомним, Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram