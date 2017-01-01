В 2020 году гривневые ипотеки будут выдавать под 15% - Рожкова

Это поспособствует развитию экономики страны.

В 2020 году в Украине планируют полностью восстановить ипотечное кредитование. Об этом в интервью UATV заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

“Следующий год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9 %, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15 % в гривне. И это наша задача на следующий год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики”, - сказала Рожкова.

Также чиновница подчеркнула, что Украина сегодня стабилизировалась на макрофинансовом уровне.

“Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать“, – рассказала она.



Напомним, НБУ просит банки снизить ставки по депозитам.

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