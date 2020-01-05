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Цена золота продолжает бить рекорды

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Цена за унцию достигла 1588,13 долларов.
Золото в мире продолжает дорожать
Золото в мире продолжает дорожать
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Золото в мире продолжает дорожать. Цена побила рекорд семилетней давности. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Такая ситуация на рынке драгоценных металлов сложилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака.

Цена на торгах в Лондоне подскочила на 2,3%. Теперь цена за унцию достигла 1588,13 долларов. Это рекорд с апреля 2013 года.

Цена за унцию золота достигла 1588,13 долларов
Цена за унцию золота достигла 1588,13 долларов
Bloomberg

Выросла и стоимость палладия - до 2 073,90 долларов за унцию.

Подорожали платина и серебро.

Рост цен объясняют слабым долларом, понижением ставок, а также торговой войной.

Выросла и стоимость палладия
Выросла и стоимость палладия
Bloomberg

Напомним, в мире подскочили цены на драгметаллы.

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Теги: драгоценные металлы, золото, цена на золото
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