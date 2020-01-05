Цена золота продолжает бить рекорды
Золото в мире продолжает дорожать. Цена побила рекорд семилетней давности. Об этом пишет агентство Bloomberg.
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Такая ситуация на рынке драгоценных металлов сложилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака.
Цена на торгах в Лондоне подскочила на 2,3%. Теперь цена за унцию достигла 1588,13 долларов. Это рекорд с апреля 2013 года.
Выросла и стоимость палладия - до 2 073,90 долларов за унцию.
Подорожали платина и серебро.
Рост цен объясняют слабым долларом, понижением ставок, а также торговой войной.
Напомним, в мире подскочили цены на драгметаллы.
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