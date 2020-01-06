Украинцы четвертый год подряд продают больше валюты, чем покупают
Положительная разница между продажей и покупкой составила 177 млн долларов.
Украинцы четвертый год бьют рекорды — покупают меньше валюты, а продают больше. Об этом сообщили в НБУ.
Читай также: В 2020 году гривневые ипотеки будут выдавать под 15% - Рожкова
В прошлом году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов.
В НБУ подчеркнули, что объем наличного валютного рынка вырос на 40%.
Также в Нацбанке отметили положительную динами в том, что украинцы постепенно привыкают к плавающему курсу.
Напомним, Нацбанк продолжил активно скупать валюту.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил