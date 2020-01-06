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Украинцы четвертый год подряд продают больше валюты, чем покупают

Комментариев: 1
Положительная разница между продажей и покупкой составила 177 млн долларов.
Украинцы покупают меньше валюты, чем продают
Украинцы покупают меньше валюты, чем продают
Пресс-центр НБУ

Украинцы четвертый год бьют рекорды — покупают меньше валюты, а продают больше. Об этом сообщили в НБУ.

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В прошлом году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов.

В НБУ подчеркнули, что объем наличного валютного рынка вырос на 40%.

Также в Нацбанке отметили положительную динами в том, что украинцы постепенно привыкают к плавающему курсу.

Напомним, Нацбанк продолжил активно скупать валюту.

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Теги: НБУ, валютный рынок, валюта
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
nelci    06.01.2020, 14:33
Оценка:  -4
nelci
Зачем удивляться, заробитчане привозят валюту помогая своим семьям выживать в постмайданной "великой" стране, когда будет наоборот, тогда к нам потянутся заробитчане из других стран!
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