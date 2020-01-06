Украинцы четвертый год подряд продают больше валюты, чем покупают

Положительная разница между продажей и покупкой составила 177 млн долларов.

Украинцы покупают меньше валюты, чем продают Пресс-центр НБУ

Украинцы четвертый год бьют рекорды — покупают меньше валюты, а продают больше. Об этом сообщили в НБУ.

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В прошлом году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составила 177 млн долларов.

В НБУ подчеркнули, что объем наличного валютного рынка вырос на 40%.

Также в Нацбанке отметили положительную динами в том, что украинцы постепенно привыкают к плавающему курсу.

Напомним, Нацбанк продолжил активно скупать валюту.

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