В апреле заработает Программа медицинских гарантий: Хватит ли бюджетных денег на всех граждан

Денег, скорее всего, хватит лишь на часть медуслуг.

Весной в Украине стартует Программа медицинских гарантий, в которую включены шесть видов медицинской помощи: первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная и реабилитация. Об этом пишет Сегодня.

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Внедрение программы свидетельствует о том, что принцип “деньги идут за пациентом“ наконец заработает.

Платить больницам за пациентов будет Национальная служба здоровья Украины.

Стоит отметить, что в 2020 году в госбюджете предусмотрели на эту программу 72,08 млрд гривен. При этом в законе “О финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения“ говорится, что на эту программу должно быть предусмотрена сумма не меньше, чем 5% ВВП.

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ВВП в 2020 году прогнозируют на уровне 4551,7 млрд грн. Это означает, что на Программу медицинских гарантий должны были выделить 227,6 млрд грн — это в несколько раз больше, чем предусмотрели в бюджете.

Выделенных 72 млрд грн хватит лишь на часть медуслуг для населения. Если все-таки денег хватать не будет, то МОЗ, скорее всего, будет понижать коэффициент к тарифам медуслуг.

Напомним, МОЗ расширяет перечень бесплатных медуслуг.

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