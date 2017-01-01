Австралия выделит 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями пожаров

В стране продолжаются масштабные пожары.

Австралия выделит около 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями после лесных пожаров в стране. Об этом сообщает Reuters.

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Восстановить страну планируют в течение двух лет. Заниматься этим вопросом будет специальное профильное агентство.

“Здесь мы опираемся на затраты, которые необходимы для восстановления жизни людей“, - отметил премьер-министр страны Скот Моррисон.

Моррисон также акцентировал, что если выделенных средств не хватит, то будет дополнительное финансирование.

Стоит отметить, что в результате пожаров в Австралии уже побили 24 человека и множество животных.

Напомним, в Австралии для борьбы с пожарами призвали резервистов.

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