Австралия выделит 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями пожаров
Австралия выделит около 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями после лесных пожаров в стране. Об этом сообщает Reuters.
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Восстановить страну планируют в течение двух лет. Заниматься этим вопросом будет специальное профильное агентство.
“Здесь мы опираемся на затраты, которые необходимы для восстановления жизни людей“, - отметил премьер-министр страны Скот Моррисон.
Моррисон также акцентировал, что если выделенных средств не хватит, то будет дополнительное финансирование.
Стоит отметить, что в результате пожаров в Австралии уже побили 24 человека и множество животных.
Напомним, в Австралии для борьбы с пожарами призвали резервистов.
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