Депутаты предлагают украинцам откладывать из зарплаты на вторую пенсию

Депутат от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект.

Законопроект предполагает, что украинцы будут со своей зарплаты отчислять средства для накопления второй пенсии depositphotos.com

Депутат от “Слуги народа“ Галина Третьякова зарегистрировала законопроект, в котором говорится о новой пенсионной реформе. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады.

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Законопроект предполагает, что украинцы будут со своей зарплаты отчислять средства для накопления второй пенсии.

Откладывать на пенсию украинцев будут и работодатели — они будут платить 2% от зарплаты сотрудника, а сам работник — 1%. В то же время, украинце может поднять свой процент и платить больше, тогда больше денег будет перечислять и работодатель (но не больше 5% от зарплаты сотрудника).

Фонд, куда будут поступать деньги, предлагают назвать Казначейством.

Напомним, долги по зарплате за год выросли на почти 22%.

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