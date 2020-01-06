Депутаты предлагают украинцам откладывать из зарплаты на вторую пенсию
Депутат от “Слуги народа“ Галина Третьякова зарегистрировала законопроект, в котором говорится о новой пенсионной реформе. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады.
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Законопроект предполагает, что украинцы будут со своей зарплаты отчислять средства для накопления второй пенсии.
Откладывать на пенсию украинцев будут и работодатели — они будут платить 2% от зарплаты сотрудника, а сам работник — 1%. В то же время, украинце может поднять свой процент и платить больше, тогда больше денег будет перечислять и работодатель (но не больше 5% от зарплаты сотрудника).
Фонд, куда будут поступать деньги, предлагают назвать Казначейством.
Напомним, долги по зарплате за год выросли на почти 22%.
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Полная версия правил
Через 30 лет этот пенсионный вклад, скорее всего будут называть
Казна Чей.