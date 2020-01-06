Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Депутаты предлагают украинцам откладывать из зарплаты на вторую пенсию

Комментариев: 4
Депутат от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект.
Законопроект предполагает, что украинцы будут со своей зарплаты отчислять средства для накопления второй пенсии
Законопроект предполагает, что украинцы будут со своей зарплаты отчислять средства для накопления второй пенсии
depositphotos.com

Депутат от “Слуги народа“ Галина Третьякова зарегистрировала законопроект, в котором говорится о новой пенсионной реформе. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады.

Читай также: В каком возрасте идут на пенсию жители Европы

Законопроект предполагает, что украинцы будут со своей зарплаты отчислять средства для накопления второй пенсии.

Откладывать на пенсию украинцев будут и работодатели — они будут платить 2% от зарплаты сотрудника, а сам работник — 1%. В то же время, украинце может поднять свой процент и платить больше, тогда больше денег будет перечислять и работодатель (но не больше 5% от зарплаты сотрудника).

Фонд, куда будут поступать деньги, предлагают назвать Казначейством.

Напомним, долги по зарплате за год выросли на почти 22%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: пенсия, законопроект, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.01.2020, 17:57
Оценка:  0
гость
Админ бм- пейсатый хрущ?
MykRom    06.01.2020, 17:47
Оценка:  +5
MykRom
Казначейство?
Через 30 лет этот пенсионный вклад, скорее всего будут называть
Казна Чей.
гость  (аноним)  06.01.2020, 16:50
Оценка:  0
гость
А жигуля тогда как поменять
Духовный_скреп    06.01.2020, 16:43
Оценка:  +8
Духовный_скреп
Пида...сы куражатся над народом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь