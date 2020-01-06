Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться

Комментариев: 1
За 4 января из хранилищ было выкачано 71,91 млн куб м газа.
Запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться
Запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться
depositphotos.com

Запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться. По состоянию на 4 января запасы составили 18,66 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные “Укртрансгаза“, пишет Сегодня.

Читай также: Нафтогаз исправно платит оператору ГТС за транзит

Лишь за 4 января из хранилищ было выкачано 71,91 млн куб м газа. Но в компании отмечают, что газ в ПХГ Украины пока не закачивается.

Следует отметить, что до старта отопительного сезона объем газа в хранилищах составлял более 21 млрд куб. м — это рекордные показатели за последние 10 лет.

Напомним, Украина отчиталась о первых сутках транзита газа после подписания контракта с РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: газ, ГТС, хранилища
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.01.2020, 17:23
Оценка:  0
гость
И это новость??!
Перформанс, как жидок Жырик московитскому быдлу мелочь раздает - это новость!!!
При этом, приговаривая, что кацапы - холопы, ничтожества и выродки!
Это супер! Брависсимо!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь