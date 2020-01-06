За 4 января из хранилищ было выкачано 71,91 млн куб м газа.

Запасы газа в украинских хранилищах продолжают сокращаться. По состоянию на 4 января запасы составили 18,66 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные “Укртрансгаза“, пишет Сегодня.

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Лишь за 4 января из хранилищ было выкачано 71,91 млн куб м газа. Но в компании отмечают, что газ в ПХГ Украины пока не закачивается.

Следует отметить, что до старта отопительного сезона объем газа в хранилищах составлял более 21 млрд куб. м — это рекордные показатели за последние 10 лет.

Напомним, Украина отчиталась о первых сутках транзита газа после подписания контракта с РФ.

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