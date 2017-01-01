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Во Франции запретили продажу пластиковой посуды

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Пока запрет распространяется не на все виды.
Во Франции запретили продавать пластиковую посуду
Во Франции запретили продавать пластиковую посуду
pixabay

Во Франции запретили продавать пластиковую одноразовую посуду. Об этом пишет Сегодня.

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Все магазины обязали избавиться от соответствующей продукции в течение полугода.

Но запрет распространяется не все виды одноразовой посуды — для некоторых видов сделали исключение. Речь идет о посуде, которая содержит более 50% экологических материалов. Такая посуда продержится на французском рынке до 3 июля 2021 года, а потом будет запрещена.

Отказаться от пластиковой посуды во Франции планиовали еще в 2016 году. Но тогда против запрета выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe.

Напомним, стало известно, когда в Украине запретят пластиковые пакеты.

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Теги: пластиковая посуда, запрет на пластик, Франция
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