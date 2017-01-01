Во Франции запретили продажу пластиковой посуды

Пока запрет распространяется не на все виды.

Во Франции запретили продавать пластиковую одноразовую посуду. Об этом пишет Сегодня.

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Все магазины обязали избавиться от соответствующей продукции в течение полугода.

Но запрет распространяется не все виды одноразовой посуды — для некоторых видов сделали исключение. Речь идет о посуде, которая содержит более 50% экологических материалов. Такая посуда продержится на французском рынке до 3 июля 2021 года, а потом будет запрещена.

Отказаться от пластиковой посуды во Франции планиовали еще в 2016 году. Но тогда против запрета выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe.

Напомним, стало известно, когда в Украине запретят пластиковые пакеты.

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