Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство

В организации выступают против нового трудового закона.

В организации считают, что работники будут лишены правовой защиты depositphotos.com

Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) выступает против нового трудового законодательства в Украине. В организации считают, что работники будут лишены правовой защиты. Об этом заявляет пресс-служба конфедерации.

“Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет: Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения; Перевод работника на другое рабочее место без его согласия. Фактическая ликвидация профсоюзов”, - считают в организации.

В конфедерации акцентируют, что законопроект приняли, но при этом не посоветовались с профсоюзами.

Читай также: Кабмин одобрил новый “трудовой“ законопроект

Также в организации отмечают, что закон нарушает некоторые конвенции Международной организации труда.

“Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества“, - подчеркнула Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram