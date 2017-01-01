Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство
Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) выступает против нового трудового законодательства в Украине. В организации считают, что работники будут лишены правовой защиты. Об этом заявляет пресс-служба конфедерации.
“Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:
- Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.
- Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.
- Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.
- Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;
- Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
- Фактическая ликвидация профсоюзов”, - считают в организации.
В конфедерации акцентируют, что законопроект приняли, но при этом не посоветовались с профсоюзами.
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Также в организации отмечают, что закон нарушает некоторые конвенции Международной организации труда.
“Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества“, - подчеркнула Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу.
Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.
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