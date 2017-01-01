Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство

Комментариев: 0
В организации выступают против нового трудового закона.
В организации считают, что работники будут лишены правовой защиты
В организации считают, что работники будут лишены правовой защиты
depositphotos.com

Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) выступает против нового трудового законодательства в Украине. В организации считают, что работники будут лишены правовой защиты. Об этом заявляет пресс-служба конфедерации.

“Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:

  1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.
  2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.
  3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.
  4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;
  5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
  6. Фактическая ликвидация профсоюзов”, - считают в организации.

В конфедерации акцентируют, что законопроект приняли, но при этом не посоветовались с профсоюзами.

Читай также: Кабмин одобрил новый “трудовой“ законопроект

Также в организации отмечают, что закон нарушает некоторые конвенции Международной организации труда.

“Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества“, - подчеркнула Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: трудовое законодательство, Международная конфедерация профсоюзов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь