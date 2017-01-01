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В Минэкономики дали прогноз по курсу доллара

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Министр считает, что курс в 2020 году будет укрепляться.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов убежден, что курс в 2020 году будет укрепляться. Об этом Милованов написал на странице в Facebook.

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Министр считает, что укрепление курса зависит от ситуации на мировом валютном рынке и развития экономики страны.

“Курс - это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такие изменения временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках“, - написал Милованов.

Напомним, Нацбанк продолжил активно скупать валюту.

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Теги: Милованов, курс доллара, курс валют
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