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Кабмин будет помогать семьям, которые оказались в сложных обстоятельствах — Гончарук

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Правительство создает спецслужбу для подобных ситуаций.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
пресс-служба Кабмина

Кабинет министров Украины будет помогать семьям, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук.

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Кабмин создает для таких случаев специальную службу, а также планирует обучать специалистов по социальной работе.

“Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации... Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни “, - прокомментировал премьер.

В Правительстве акцентируют, что намерены предотвращать попадание украинских семей в чрезвычайно сложное положение. Речь идет о помощи соцработников, а также новом механизме выплат.

Напомним, в Украине начала работать услуга е-малыш.

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Теги: Гончарук, Кабмин, социальные выплаты
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