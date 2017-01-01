Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ начал финансовый год с покупки валюты

Комментариев: 0
За первые несколько дней в новом году Нацбанк выкупил около 50 млн долларов.
Нацбанк Украины начал финансовый год с выкупа валюты
Нацбанк Украины начал финансовый год с выкупа валюты
Пресс-центр НБУ

Нацбанк Украины начал финансовый год с выкупа валюты — за 2-3 января банк приобрел 50 млн долларов. Об этом сообщает FinClub.

Читай также: Украинцы четвертый год подряд продают больше валюты, чем покупают

Отмечается, что Нацбанк провел интервенцию по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты.

В то же время, Нацбанк не продавал валюту.

Если говорить о прошедшем годе, то за весь 2019 Нацбанк приобрел 8,462 млрд дол, а продал - 529,23 млн дол. Сальдо покупки валюты составило 7,933 млрд дол. В Нацбанке акцентируют, что это рекордные показатели за последние 14 лет.

Напомним, Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: НБУ, финансовый рынок, доллар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь