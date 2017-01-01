НБУ начал финансовый год с покупки валюты
Нацбанк Украины начал финансовый год с выкупа валюты — за 2-3 января банк приобрел 50 млн долларов. Об этом сообщает FinClub.
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Отмечается, что Нацбанк провел интервенцию по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты.
В то же время, Нацбанк не продавал валюту.
Если говорить о прошедшем годе, то за весь 2019 Нацбанк приобрел 8,462 млрд дол, а продал - 529,23 млн дол. Сальдо покупки валюты составило 7,933 млрд дол. В Нацбанке акцентируют, что это рекордные показатели за последние 14 лет.
Напомним, Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций.
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