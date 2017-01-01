Курс валют на сегодня: НБУ немного ослабил гривну
Официальный курс гривны по отношению к доллару.
Национальный банк Украины установил официальный курс. Регулятор немного ослабил гривну – до 23,67 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 8 января.
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Так, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 23,6785 гривны;
– 100 евро – 26,3932 гривен.
Напомним, НБУ утвердил валюты, к которым будут просчитывать курс гривны.
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