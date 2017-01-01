В мире продолжают расти цены на нефть

Стоимость барреля мартовской нефти Brent составляет 69,08 долларов.

Цены на нефть в мире продолжают расти. Об этом сообщает enkorr.

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В то же время, цены увеличиваются не так стремительно, как несколько дней назад. Вчера, 7 января, цена вросла на 4%.

Сегодня, 8 января, стоимость барреля мартовской нефти Brent составляет 69,08 долларов. Цена поднялась на 1,19%. Если говорит о февральской нефти WTI, то стоимость за баррель составляет 63,30 доллара.

“Реальность такова: сообщений о перебоях в поставках нефти не поступало, и эти атаки были направлены на военные объекты в Ираке. Таким образом, немедленного влияния на поставки нефти нет, но риски, безусловно, возросли, и рынок нефти находится в режиме ожидания, чтобы увидеть, будет ли эта (конфронтация, - прим.)усиливаться дальше и есть ли какой-либо побочный ущерб, влияющий на поставки нефти“, - заявил вице-президент по энергетическим консультациям в IHS Markit в Сингапуре Виктор Шум.

Напомним, в Грецию и Северную Македонию начал поступать газ по Турецкому потоку.

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