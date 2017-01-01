Рекордная сумма на дороги: Какие трассы отремонтируют в этом году

В этом году выделили 69,7 млрд грн на ремонт украинских автострад.

В этом году планируется привести в порядок 4000 км укранских дорог depositphotos.com

В этом году власть решила выделить рекордную сумму на ремонт дорог. Какие трассы планируют отремонтировать, пишет Сегодня.

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69,7 млрд грн выделили в этом году для того, чтобы подремонтировать украинские дороги — это на 15,2 млрд больше, чем в прошлом.

Ремонтировать активно будут крупные трассы — на эти нужды заложено 38 млрд грн. Местные дороги тоже будут чинить — выделили 22,2 млрд грн. 3 млрд грн потратят на обеспечение безопасности на дорогах. 6,3 млрд “Укравтодор“ отдаст за долги.

В этом году планируется привести в порядок 4000 км укранских дорог. Часть денег на ремонт возьмут у международных организаций.

“Нам необходимо больше ресурсов, чтобы показать качественные изменения по всей стране. Мы с правительством и Министерством финансов нашли возможность дополнительно направить на ремонт дорог 20 млрд грн кредитов под государственные гарантии. В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, принятие которых поможет использовать эти средства“, – рассказал руководитель “Укравтодора“ Александр Кубраков.

Что будут ремонтировать и строить:

первую очередь моста в Запорожье через Днепр;

трассу Н-31 Днепр – Решетиловка;

скоростное шоссе Северной объездной дороги Житомира по трассе М-06;

GO Highway (в Винницкой и Хмельницкой областях);

дорогу М-03 на участке Лубны – Полтава – Валки;

Юго-Западный объезд Полтавы;

трассу М-01 на участке Киев – Копти;

трассу Н-23 на участке Кропивницкий – Кривой Рог;

трассу Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев и другие.

Не забыли и о тендерах, которые в этом году проведут, в частности, для ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в Черкасской области и постройки Северного объезда Львова. Кредиты дают Европейский банкк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

“Мы ставим перед собой две понятных задачи – это качественные дороги и отсутствие коррупции. 2020 будет годом важных изменений, которые необходимы для достижения поставленных целей. Мы уже проводим полное обновление руководящего состава. Без этого невозможно преодолеть коррупцию и двигаться дальше. Следующим шагом будет создание равных и прозрачных тендерных условий – мы работаем над разработкой типовой документации, которая даст всем игрокам рынка одинаковые шансы на выигрыш. Еще одной приоритетной задачей является обеспечение независимого контроля качества дорог, который возможен при работе с иностранными экспертами. Ну и, конечно, 2020 станет годом масштабного привлечения средств МФО (Международные финансовые организации. – Ред.) на ремонт дорог“, – рассказал Александр Кубраков.

Напомним, в Минэкономики рассказали о приоритетах 2020 года.

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