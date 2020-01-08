В Киеве заработала интерактивная карта, где можно отслеживать городской транспорт

Можно искать необходимый транспорт, отслеживать время прибытия и остановки.

Искать можно маршруты трамваев, троллейбусов, автобусов, метро, городской электрички, а также маршруток facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве заработала карта, на которой можно увидеть перемещение транспорта в режиме реального времени. Об этом сообщается на сайте Киевпастранса.

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Панель инструментов дает возможность задать параметры поиска: номер маршрута, название остановки, направление движения.

Искать можно маршруты трамваев, троллейбусов, автобусов, метро, городской электрички, а также маршруток.

Если введете остановку, то можно увидеть, когда приедет ваш транспорт. Также сервис показывает, какие доступны остановки для вашего транспорта.

Напомним, на авиарынке Украины увеличат долю лоукостов.

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