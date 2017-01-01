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Киевляне в январе получат новые платежки за электричество

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В квитанциях поменяется номер банковского счета.
В квитанциях теперь будут указывать новый номер банковского счета международного стандарта
В квитанциях теперь будут указывать новый номер банковского счета международного стандарта
depositphotos.com

Киевляне в январе получат новые платежки за электричество. В квитанциях теперь будут указывать новый номер банковского счета международного стандарта. Об этом пишет UBR.

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Новый стандарт IBAN станет в Украине обязательным с 13 января 2020 года.

Номер нового счета будет состоять из 29 знаков и заменит номер счета и код банка.

Но клиентам самостоятельно никаких изменений вносить не нужно — реквизиты в приложениях, платежных системах будут изменены автоматически. Приложить усилия придется в том случае, если в интернет-банкинге вы сами создавали шаблоны для оплаты коммунальных услуг. Тогда коррективы придется внести вручную.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, будут ли должников лишать субсидии.

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Теги: коммуналка, оплата коммунальных услуг, платежки за электричество
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