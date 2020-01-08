В Германии запустили Северный поток-2
Газ закачивают в нитку газопровода Eugal.
В Германии по газопроводу Северный поток-2 запустили транспортировку газа. При этом, строительство остальной части газопровода приостановлено. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Газ закачивают в нитку газопровода Eugal из трубопровода Nel.
Таким образом планируется поддержание газопровода в рабочем состояния. В то же время, Газпром терпит убытки, поскольку Eugal используют лишь частично, а оплачивают весь.
Пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер утверждает, что мощности Eugal забронированы на длительный срок.
Напомним, в мире продолжают расти цены на нефть.
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