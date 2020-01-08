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В Германии запустили Северный поток-2

Комментариев: 6
Газ закачивают в нитку газопровода Eugal.
В Германии по газопроводу Северный поток-2 запустили транспортировку газа
В Германии по газопроводу Северный поток-2 запустили транспортировку газа
nord-stream2.com

В Германии по газопроводу Северный поток-2 запустили транспортировку газа. При этом, строительство остальной части газопровода приостановлено. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Газ закачивают в нитку газопровода Eugal из трубопровода Nel.

Таким образом планируется поддержание газопровода в рабочем состояния. В то же время, Газпром терпит убытки, поскольку Eugal используют лишь частично, а оплачивают весь.

Пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер утверждает, что мощности Eugal забронированы на длительный срок.

Напомним, в мире продолжают расти цены на нефть.

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Теги: газ, северный поток 2, Германия
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Комментариев (6)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  08.01.2020, 15:31
Оценка:  0
гость
"Мы, московиты, споили киргизов, черемисов, бурятов, ограбили Армению и Грузию, запретили Богослужение на грузинском языке, обездолили богатейшую Украину, Европе дали анархистов Кропоткина, Бакунина, апостолов разрушения и пыток Нечаева, Ленина и моральную грязь" В. Розанов (1856-1919)
гость  (аноним)  08.01.2020, 15:30
Оценка:  0
гость
"Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап.
Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком.
У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги" А. Солженицын
гость  (аноним)  08.01.2020, 15:28
Оценка:  0
гость
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,
у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. И.А.Ильин (1882-1954)
гость  (аноним)  08.01.2020, 15:27
Оценка:  0
гость
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете» Тургенев
гость  (аноним)  08.01.2020, 15:25
Оценка:  0
гость
Кацапское еб.а.ное быдло, что вы когда запустили, построили, создали?
Вы же быдло, вы скот, генетические выблядки! Обломайтесь и не воняйте
nelci    08.01.2020, 15:13
Оценка:  -4
nelci
Собаки гавкают, а караван идет!
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