В Германии запустили Северный поток-2

Газ закачивают в нитку газопровода Eugal.

В Германии по газопроводу Северный поток-2 запустили транспортировку газа. При этом, строительство остальной части газопровода приостановлено. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Газ закачивают в нитку газопровода Eugal из трубопровода Nel.

Таким образом планируется поддержание газопровода в рабочем состояния. В то же время, Газпром терпит убытки, поскольку Eugal используют лишь частично, а оплачивают весь.

Пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер утверждает, что мощности Eugal забронированы на длительный срок.

Напомним, в мире продолжают расти цены на нефть.

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