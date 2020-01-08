Рынок земли: Эксперт назвал "плюсы" и "минусы" нового законопроекта

Законопроект имеет ряд преимуществ и недостатков.

Наиболее позитивный пункт в законопроекте - это кредитование под залог земли depositphotos.com

Законопроект об открытии рынка земли в Украине имеет ряд преимуществ и недостатков. Об этом написал доктор философии, доцент департамента экономики Университета Де-Монфорт, старший советник по вопросам управления земельными ресурсами проекта Prindex, США - Великобритания Денис Низалов в колонке для Экономической правды.

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Низалов считает наиболее позитивным пунктом в законопроекте кредитование под залог земли. Закон предполагает, что банки смогут приобретать земли лишь в том случае, если человек заложил ее и не вернул кредит.

“Это изменение фактически открывает доступ к банковскому кредитованию как для операций по купле-продаже земельных участков, так и аграрному сектору в целом. Особенно важным это изменение является для малых и средних производителей, для которых земельные участки являются едва ли не единственным активом для использования в качестве залога“, - считает эксперт.

Урегулирование технических основ обращения земли — это втрой положительный пункт закона.

“К этой группе относится целый ряд поправок, которые определяют основания для регистрации или отказа в регистрации прав на землю, обмена информацией между реестрами и другие условия для технической реализации оборота земель в соответствии с предложенными норм и ограничений“, - считает эксперт.

Ограничение максимальной площади земли в руках одного владельца — это тоже хорошо и замедлит доступ к земли тех людей, которые имеют огромные финансовые возможности.

“Потенциально эта норма может замедлить процесс концентрации земель теми, кто имеет неограниченный доступ к финансовым ресурсам. Хотя ничто не будет мешать обходить эту норму через подставных лиц. Именно поэтому в предыдущих дискуссиях модели рынка обсуждались значительно меньшие размеры максимальной площади“, - считает Низалов.

Установление минимальное цены — это также плюс законопроекта.

“В условиях отсутствия прозрачной рыночной цены, эта норма будет защищать владельцев и местные бюджеты на этапе открытия рынка от искусственного занижения цены. Но в условиях обращения преимущественных прав выкупа земель эта минимальная цена фактически и станет единой цене на рынке“, - считает эксперт.

Если говорить о негативных аспектах законопроекта:

- Оборот преимущественного права. Привилегии на покупку земли будут предоставляться арендаторам. Но если арендатор не захочет купить землю, то он же будет искать покупателя, а не сам владелец.

“То есть реальным продавцом будет выступать не владелец, а арендатор земли. Покупателями в таких случаях, скорее всего, окажутся спекулятивные инвесторы или подставные лица. Учитывая, что оборот преимущественных прав ничем не урегулирован, то арендатор сможет продать такое право хоть миллион раз. Указанная норма содержит еще несколько рисков“, - написал Низалов.

- Отказ обнародования информации о ценах на рынке земли. Нардепы предлагают не публиковать цен по продаже или покупке земли.

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- Предотвращение монополизации рынка земли. На самом деле монополизация будет, поскольку максимальное количество земель в собственности на местном уровне до 35% территории местных общин. Но купить можно до 10 000 га в отдельных громадах и таким образом контролировать ситуацию, влиять на других землевладельцев и т.д.

- Ограничения по участию иностранцев до референдума.

Эксперт считает, что такое ограничение станет преградой для инвесторов и замедлит экономический рост Украины.

Напомним, Аграрный комитет рекомендовал нардепам проголосовать за рынок земли.

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