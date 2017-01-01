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Дефицит госбюджета в прошлом году оказался меньше планового

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Дефицит общего фонда составил 69 млрд грн.
План по приватизации государственных объектов провалился — удалось выполнить лишь 3,1%
План по приватизации государственных объектов провалился — удалось выполнить лишь 3,1%
Пресс-центр НБУ

Дефицит госбюджета Украины в 2019 году оказался меньше, чем планировалось - 81,2 миллиарда гривен, что составляет около 2% ВВП. Об этом сообщает Finclub.

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Дефицит общего фонда Государственного бюджета составил 69 млрд грн — это число входит в предел плановых показателей.

Дефицит государственного бюджета пришлось профинансировать. Сумма заимствований составила 405 млрд грн.

План по приватизации государственных объектов провалился — удалось выполнить лишь 3,1% и получить 0,5 млрд грн.

В то же время, доходы общего фонда бюджета выросли до 879,8 млрд грн — рост составил 5,5%.

В Госказначействе подсчитали, что расходы общего фонда госбюджета в прошлом году составили 950,7 млрд грн. Это меньше на 3,2%, чем планировалось.

Напомним, план по приватизации госпредприятий выполнили лишь на 3%.

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Теги: Госбюджет, Минфин, Кабмин, Дефицит бюджета
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